Какао-бобы и семена без санитарных сертификатов не пропустили в Псковскую область
Сотрудники МАП «Бурачки» запретили ввезти в Псковскую область какао-бобы и семена, у которых отсутствовали санитарные сертификаты. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сотрудники государственной границы изъяли 3,8 тонн семян овощных культур и 20,98 тонн какао-бобов.
Семена овощей предназначались для посева. Их везли в Россию из Франции и Италии. А какао-бобы, согласно товаротранспортным документам, прибыли из Кот-д-Ивуара. Продукцию должны были доставить в столицу и Московскую область.
Однако ни какао-бобы, ни часть партии семян овощей не имели фитосанитарных сертификатов. Поэтому сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз продукции в Россию. Кроме того, в отношении виновных физических лиц возбудили дела об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU