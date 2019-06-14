2019-06-14T17:21:09+03:00
Общество

Какао-бобы и семена без санитарных сертификатов не пропустили в Псковскую область

Продукцию везли в Россию из Франции, Италии и Кот-д-Ивуара
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Около 25 тонн груза без санитарных сертификатов не пустили в Псковскую областьОколо 25 тонн груза без санитарных сертификатов не пустили в Псковскую областьФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники МАП «Бурачки» запретили ввезти в Псковскую область какао-бобы и семена, у которых отсутствовали санитарные сертификаты. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сотрудники государственной границы изъяли 3,8 тонн семян овощных культур и 20,98 тонн какао-бобов.

Семена овощей предназначались для посева. Их везли в Россию из Франции и Италии. А какао-бобы, согласно товаротранспортным документам, прибыли из Кот-д-Ивуара. Продукцию должны были доставить в столицу и Московскую область.

Однако ни какао-бобы, ни часть партии семян овощей не имели фитосанитарных сертификатов. Поэтому сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз продукции в Россию. Кроме того, в отношении виновных физических лиц возбудили дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24