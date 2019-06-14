Какао-бобы и семена без санитарных сертификатов не пропустили в Псковскую область

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-14T17:21:09+03:00

Около 25 тонн груза без санитарных сертификатов не пустили в Псковскую область Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Продукцию везли в Россию из Франции, Италии и Кот-д-Ивуара

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МАП «Бурачки» запретили ввезти в Псковскую область какао-бобы и семена, у которых отсутствовали санитарные сертификаты. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сотрудники государственной границы изъяли 3,8 тонн семян овощных культур и 20,98 тонн какао-бобов.

Семена овощей предназначались для посева. Их везли в Россию из Франции и Италии. А какао-бобы, согласно товаротранспортным документам, прибыли из Кот-д-Ивуара. Продукцию должны были доставить в столицу и Московскую область.

Однако ни какао-бобы, ни часть партии семян овощей не имели фитосанитарных сертификатов. Поэтому сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз продукции в Россию. Кроме того, в отношении виновных физических лиц возбудили дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU