Псковский бизнес-омбудсмен: В Псковской области улучшились условия для бизнеса

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-14T18:19:55+03:00

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В Пскове 14 июня прошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Аркадия Мурылева. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации области, в центре внимания были вопросы создания условий для бизнеса. Аркадий Мурылев отметил, что в целом картина в регионе значительно изменилась, только в прошлом году были скорректированы три областных закона, что позволило облегчить условия для работы предпринимателей, и в этом во многом заслуга лично главы субъекта, поскольку это были его поручения.

Стороны обсудили возможность разработки региональной программы компенсации расходов бизнеса на электроэнергию, с инициативой его разработки выступил омбудсмен. Говорили и о поддержке туристического бизнеса.

Аркадий Мурылев отметил, что в регионе все еще высока налоговая нагрузка на представителей бизнес-сообщества, в связи с этим глава региона поручил регулярно анализировать эффективность предоставляемых льгот, важно, подчеркнул Михаил Ведерников, не только вводить новые, но и отменять старые, которые уже не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU