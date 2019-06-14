Уполномоченный по правам человека в Псковской области: Регион является стабильным с точки зрения соблюдения прав граждан

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-14T19:25:10+03:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с уполномоченным по правам человека в регионе Дмитрием Шаховым вопросы оказания помощи населению. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов убежден, что регион «является стабильным с точки зрения соблюдения прав гражданина». Об этом он заявил на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 14 июня, сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации области.

И хотя количество обращений граждан незначительно увеличилось в 20918 году, их объем значительно ниже чем в соседних областях.

Больше всего жалоб было на несвоевременную выплату заработной платы в частных компаниях, на деятельность судебных приставов, полиции, федеральных судов, Пенсионного фонда, службы исполнения наказаний.

В ходе встречи омбудсмен озвучил предложение о дополнении федерального закона о воинской повинности. Дмитрий Шахов предложил предоставлять отсрочку от службы в армии врачам госучреждений. По словам уполномоченного по правам человека, это позволит решить кадровый вопрос в системе здравоохранения региона.

Еще одно предложение, которое прозвучало от омбудсмена, - проанализировать ситуацию и имеющиеся трудности оказания социальной помощи в стационарных учреждениях и на дому одиноким престарелым людям.

Глава региона Михаил Ведерников сказал, что все озвученные предложения будут проработаны и поблагодарил Дмитрия Шахова за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU