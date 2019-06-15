2019-06-15T10:38:01+03:00
Происшествия

Жителя Бежаницкого района осудили за две кражи

Поскольку кражи мелкие, наказание за преступления - 2 года условно и небольшой штраф
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Жителя Бежаницкого района осудили за две кражи. Фото: ТАСС, Сергей ФадеичевЖителя Бежаницкого района осудили за две кражи. Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев
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Бежаницкий районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за две кражи. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суммарное наказание за преступления - 2 года и 3 месяца лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч рублей

Однако поскольку кражи мелкие, приговор условный, с дополнительным испытательным сроком на 2 года. В силу он пока не вступил.

Мужчину признали виновным в краже стереосистемы и мобильного телефона, суммарный ущерб составил чуть более четырех тысяч рублей, а также в краже еще одного мобильного телефона, стоимость которого была оценена в 5 тысяч рублей.

При первой краже местный житель проник в чужое жилище,пока хозяев не было дома, во втором случае - вытащил телефон из кармана брюк своего гостя прямо у себя дома, пока тот спал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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