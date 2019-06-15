2019-06-15T17:49:15+03:00
Политика

В Пскове для лодок и катеров закроют реку Великую на дни Ганзы

Связано это, как уверяют организаторы, с обеспечением мер безопасности
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Фото: Дмитрий Погодин.С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Фото: Дмитрий Погодин.
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Пскове в период проведения Ганзейских дней Нового времени ограничат перемещение судов по реке Великой между мостами 50-летия Октября и Ольгинским мостом. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Ганзейскую дирекцию.

Причиной организаторы называют обеспечение мер безопасности участников серии мероприятий у воды. В их числе, к примеру, соревнования по пляжному волейболу, спортивные состязания на воде. Кроме того, будут работать площадки на берегу - Ганзейская ярмарка с участием ремесленников из разных городов Европы и России, экономическая площадка, на которой пройдет презентация промышленных предприятий Псковской области и ряд других.

Организаторы уточнили, что перемещение лодок, катеров, водных мотоциклов и других видов транспорта по воде будет закрыто с 27 по 30 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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