Губернатор Михаил Ведерников поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-16T11:16:26+03:00

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Губернатор Михаил Ведерников поздравил всех медицинских работников Псковской области с профессиональным праздником. Полный текст поздравления размещен на официальном сайте администрации Псковской области:

"Уважаемые работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!

Работа в системе здравоохранения — это благородный, необходимый, но эмоционально и физически тяжелый труд. Во многом именно по этой причине врач — это одна из самых уважаемых профессий в мире.

Всем, кто работает в системе регионального здравоохранения, я выражаю искреннее уважение и благодарность. Администрация области видит одной из своих приоритетных задач обеспечение комфортных и достойных условий для вашего труда.

Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, здоровья и благополучия!"

ИСТОЧНИК KP.RU