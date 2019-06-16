СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-16T18:28:18+03:00

Около 250 спортсменов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту. Фото: Федор Голубенко

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Около 250 спортсменов приняли участие в первенстве города Пскова по велоспорту, которое проходило сразу нанескольких центральных городских улицах 15 июня и посвящалось заслуженному мастеру спорта международного класса, победителю велогонки мира Юрию Захарову. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", побывавший на мероприятии, участники состязались сразу в нескольких возрастных категориях.

Первыми на старт вышли малыши старше трех лет и проехали небольшой круговой участок трассы протяженностью около 200 метров. далее последовали заезды любителей и ветеранов, заключительной стала гонка профессионалов. Сильнейшим стал пскович Никита Романов.

16 июня соревнования продолжились - в Палкинском районе состоялся групповой заезд, участие в котором приняли около 100 спортсменов.

Награды победителям во всех возрастных категориях вручал Юрий Захаров. Юные участники благодаря получили также сладкие подарки и подарочные сертификаты на спортивно-развлекательные аттракционы .

ИСТОЧНИК KP.RU