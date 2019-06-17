2019-06-17T12:44:35+03:00
Здоровье

Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницы

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Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницыПартия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницыФото: Александр ГЛУЗ
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Новая партия высокоточного медицинского оборудования будет закуплена в этом году для Детской областной клинической больницы. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, в списке оборудования, которое собираются закупить — аппараты компьютерной томографии (КТ) и МРТ. И, как рассказал главный врач, их в больнице уже заждались. Сейчас единственный КТ-аппарат работает без отдыха. 24/7. За смену проводится 15–18 обследований, что в 2 раза превышает норму.

Аппарат МРТ соколо 5 лет назад и ремонтировать его бесполезно. Чтобы проводить обследования самых маленьких пациентов, детская больница арендует аппарат в Псковской областной клинический больнице.

Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые направят в областной бюджет о по договоренности Губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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