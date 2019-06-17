2019-06-17T15:26:02+03:00
Происшествия

Полицейские Псковской области раскрыли дела об угоне иномарок по «горячим следам»

Все угонщики ране уже привлекались к уголовной ответственности
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Уголовная ответственность грозит угонщикам иномарок из Псковской областиУголовная ответственность грозит угонщикам иномарок из Псковской областиФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Полиция Великих Лука и Псковского района по «горячим следам» раскрыла дела об угоне транспортных средств. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все украденные автомобили - иномарки.

Одна из них - автомобиль «Форд». Его угнали 16 июня из села Середки. Полицейские обнаружили иномарку в 36 километрах, у деревни Солоново. Следствие задержало подозреваемого в угоне 41-летнего безработного, судимого гражданина без определенного места жительства. Мужчина вернулся из тюрьмы лишь несколько дней назад. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник угнал иномарку, но не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина бросил машину и попытался скрыться, однако, был задержан сотрудниками полиции.

Похитили иномарку и в Великих Луках. В ночь на 14 июня два ранее судимых великолучанина угнали «Ситроен» из двора дома. Стражи правопорядка обнаружили автомобиль и задержали злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не стало известного псковского писателя Александра Бологова
Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО
В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков
Псковская область заняла пятое место в России по числу раковых заболеваний
В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово
Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницы
Глава области посетил Детскую областную больницу
Жительниц Великих Лук осудят за кражу золотых украшений
Около 250 спортсменов приняли участие в первенстве Пскова по велоспорту
В Псковской области объявлен период высокой пожарной опасности
Губернатор Михаил Ведерников поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
В Пскове для лодок и катеров закроют реку Великую на дни Ганзы
В Псков возвращены Царские врата 16-го века
Власьевская башня Псковского кремля перешла на летний режим работы
Жителя Бежаницкого района осудили за две кражи
Псковские депутаты сократили свои расходы на полмиллиона рублей в пользу ремонта школ
Уполномоченный по правам человека в Псковской области: Регион является стабильным с точки зрения соблюдения прав граждан
Псковский бизнес-омбудсмен: В Псковской области улучшились условия для бизнеса
Какао-бобы и семена без санитарных сертификатов не пропустили в Псковскую область
Житель Красногородска предстанет перед судом за избиение знакомой
Псковичей приглашают поучаствовать в съемках фильма в Пушкинских горах
Псковский инспектор ДПС оштрафован на 1 миллион 400 тысяч рублей за получение взятки
Министр промышленности и торговли России будет курировать Псковскую область
Ребёнку-сироте из Красногородского района отказали в получении жилья
На федеральных трассах Псковской области количество ДТП снизилось на 25 процентов
В Пскове 15 июня запретят движение транспорта по центру города