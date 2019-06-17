Полицейские Псковской области раскрыли дела об угоне иномарок по «горячим следам»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-17T15:26:02+03:00

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Полиция Великих Лука и Псковского района по «горячим следам» раскрыла дела об угоне транспортных средств. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все украденные автомобили - иномарки.

Одна из них - автомобиль «Форд». Его угнали 16 июня из села Середки. Полицейские обнаружили иномарку в 36 километрах, у деревни Солоново. Следствие задержало подозреваемого в угоне 41-летнего безработного, судимого гражданина без определенного места жительства. Мужчина вернулся из тюрьмы лишь несколько дней назад. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник угнал иномарку, но не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина бросил машину и попытался скрыться, однако, был задержан сотрудниками полиции.

Похитили иномарку и в Великих Луках. В ночь на 14 июня два ранее судимых великолучанина угнали «Ситроен» из двора дома. Стражи правопорядка обнаружили автомобиль и задержали злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU