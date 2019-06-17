2019-06-17T16:22:49+03:00
Происшествия

В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков

Молодые люди действовали в составе преступной группировки
Анна БЫСТРОВА
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Злоумышленники разместили во Пскове 13 закладок с наркотикамиЗлоумышленники разместили во Пскове 13 закладок с наркотикамиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове за распространение наркотиков к уголовной ответственности привлечены жители Новгородской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, молодые люди действовали в составе преступного сообщества.

Группировка для продажи наркотических средств на территории Псковской области была создана в июле 2017 года. Запрещённые вещества распространяли через Интернет. Стражи правопорядка установили, что закладчиками в преступном сообществе были 23 - летний и 27 - летний уроженцы Новгородской области. Молодые люди присоединились к наркоторговцам в начале декабря 2017 года.

Всего злоумышленники разместили 13 закладок. Следствие установило и то, что один из мужчин хранил наркотики в значительном размере для себя. Все запрещённые вещества были изъяты сотрудниками полиции

Одному из закладчиков суд назначил 9 лет колонии строгого режима, а другому – 9 лет 1 месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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