В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков
В Пскове за распространение наркотиков к уголовной ответственности привлечены жители Новгородской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, молодые люди действовали в составе преступного сообщества.
Группировка для продажи наркотических средств на территории Псковской области была создана в июле 2017 года. Запрещённые вещества распространяли через Интернет. Стражи правопорядка установили, что закладчиками в преступном сообществе были 23 - летний и 27 - летний уроженцы Новгородской области. Молодые люди присоединились к наркоторговцам в начале декабря 2017 года.
Всего злоумышленники разместили 13 закладок. Следствие установило и то, что один из мужчин хранил наркотики в значительном размере для себя. Все запрещённые вещества были изъяты сотрудниками полиции
Одному из закладчиков суд назначил 9 лет колонии строгого режима, а другому – 9 лет 1 месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU