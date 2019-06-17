2019-06-17T18:06:04+03:00
Спорт

Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО

Более 100 детей соберутся в Пушкинских Горах для сдачи нормативов
Анна БЫСТРОВА
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К участию в областном фестивале приглашаются только обладатели золотых и серебряных значков ГТОК участию в областном фестивале приглашаются только обладатели золотых и серебряных значков ГТОФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Юноши и девушки из Псковской области примут участие в областном фестивале сдачи ГТО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие соберет больше 100 детей со всего региона.

У каждого из муниципалитетов будет своя команда. В неё войдут юноши и девушки в возрасте от 11 до 15 лет. С 18 по 20 июня в Пушкинские горы приедут только те спортсмены, которые имеют золотые и серебряные значки по итогам сдачи норм ГТО.

В Пушкинских горах спортсменам предстоит побежать 60 метров, прыгнуть в длину, метнуть мяч, поупражняться в стрельбе. Юношей ждёт подтягивание на перекладине, а девушек - отжимание. Спортсмены постарше пробегут 1,5 и 2 километра.

Организаторы выявят победителей в общекомандном зачете. А лучшие спортсмены попадут в состав сборной Псковской области и осенью 2019 года отправятся на всероссийский этап фестиваля ГТО в крымский лагерь «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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