Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО
Юноши и девушки из Псковской области примут участие в областном фестивале сдачи ГТО. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие соберет больше 100 детей со всего региона.
У каждого из муниципалитетов будет своя команда. В неё войдут юноши и девушки в возрасте от 11 до 15 лет. С 18 по 20 июня в Пушкинские горы приедут только те спортсмены, которые имеют золотые и серебряные значки по итогам сдачи норм ГТО.
В Пушкинских горах спортсменам предстоит побежать 60 метров, прыгнуть в длину, метнуть мяч, поупражняться в стрельбе. Юношей ждёт подтягивание на перекладине, а девушек - отжимание. Спортсмены постарше пробегут 1,5 и 2 километра.
Организаторы выявят победителей в общекомандном зачете. А лучшие спортсмены попадут в состав сборной Псковской области и осенью 2019 года отправятся на всероссийский этап фестиваля ГТО в крымский лагерь «Артек».
ИСТОЧНИК KP.RU