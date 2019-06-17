2019-06-17T18:25:17+03:00
Общество

Не стало известного псковского писателя Александра Бологова

Отпевание литератора планируют провести 19 июня
Анна БЫСТРОВА
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Повести и рассказа Александра Бологова неоднократно отмечались литературными премиями. Фото: ПАИПовести и рассказа Александра Бологова неоднократно отмечались литературными премиями. Фото: ПАИ
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Сегодня 17 июня в возрасте 87 лет ушёл из жизни псковский писатель Александр Бологов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом сообщило ПАИ со ссылкой на председателя псковского отделения Союза писателей России Игоря Смолькина.

Отпевание Александра Бологова состоится 19 июня.

- Александр Бологов умер ночью 17 июня. Сейчас мы ожидаем прибытие его родственника, который решит, где пройдут похороны, - рассказал Игорь Смолькин.

Александр Бологов родился в 1932 году в Орле в семье железнодорожных рабочих. Ребёнком он пережил Великую Отечественную войну. В Пскове несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение «Лениздата» на должность редактора. Его первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде. В 1973 году он был принят в Союз писателей СССР.

Повести и рассказы Александра Бологова печатали журналы «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Нева», «Север». Он неоднократно был удостоен литературных премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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