В Псковской области вынесли приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке
Опочецкий районный суд вынес приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, за нарушение правил дорожного движения мужчина получил 2 года колонии общего режима.
Суд установил, что 26 ноября 2018 году около половину восьмого утра злоумышленник ехал за рулём по дороге «Новоржев-Опочка». При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выехал на встречную полосу, а затем не справился с управлением и наехал на автобусную остановку. В этот момент на ней находились двое подростков. В результате происшествия здоровью несовершеннолетних был нанесён серьезный ущерб.
Нарушитель получил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему управлять транспортом в течение 3 лет.
Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU