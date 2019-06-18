2019-06-18T10:42:09+03:00
Происшествия

В Псковской области вынесли приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке

Мужчина получил два года колонии общего режима
Анна БЫСТРОВА
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Пьяный водитель сбил детей на автобусной остановке.Пьяный водитель сбил детей на автобусной остановке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Опочецкий районный суд вынес приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, за нарушение правил дорожного движения мужчина получил 2 года колонии общего режима.

Суд установил, что 26 ноября 2018 году около половину восьмого утра злоумышленник ехал за рулём по дороге «Новоржев-Опочка». При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выехал на встречную полосу, а затем не справился с управлением и наехал на автобусную остановку. В этот момент на ней находились двое подростков. В результате происшествия здоровью несовершеннолетних был нанесён серьезный ущерб.

Нарушитель получил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему управлять транспортом в течение 3 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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