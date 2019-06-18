2019-06-18T10:08:33+03:00
Общество

Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских дней

Поезд будет перевозить пассажиров с 27 по 30 июня
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских днейСтало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских днейФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры-Псков. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в службе коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО«РЖД», дополнительные поезда запустят специально для перевозки гостей Ганзейских дней, которые состоятся в Пскове 27-30 июня.

Расписание движения по направлению Псков-Печоры:

Отправление из Пскова: 09:00 и 22:50. Прибытие в Печоры: 09:40 и 23:30. Остановки в Моглино: 09:10-09:11 и в Новоизборске: 09:21–09:22, на вечернюю поездку - в Моглино в 23:00–23:01 и в Новоизборске в 23:11–23:12.

Расписание движения по направлению Печоры – Псков:

Отправление из Печор в 10:20 и 00:10. Прибытие в Псков: 11:01 и 00:51. Остановки в Новоизборске: 10:38–10:39, в Моглино:10:49–10:50, на вечернюю поездку - в Новоизборске: 00:28– 00:29 и в Моглино: 00:39–00:40.

Купить билет можно в кассах вокзала, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения перевозчика.

Справки по телефону: 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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