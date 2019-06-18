2019-06-18T11:52:32+03:00
Происшествия

В Пскове уголовный срок грозит мужчине за перевозку 122 кг наркотиков

Крупную контрабанду запрещённых веществ провозил гражданин Латвийской Республики
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
За перевозку крупной партии наркотиков мужчине грозит пожизненное лишение свободыЗа перевозку крупной партии наркотиков мужчине грозит пожизненное лишение свободыФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Прокурор Псковской области утвердил обвинение в отношении гражданина Латвии, который перевозил через границу крупную партию наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчина входил в состав преступной группы.

Расследование установило, что злоумышленник ночью 9 февраля 2018 года пересекал на автомобиле границу России. На таможенном пункте «Шумилкино» Печорского района его машину остановили для досмотра. Латвиец заявил, что не пытается провести ничего запрещённого на территорию страны. Однако при обследовании автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли в машине наркотики. Для того, чтобы перевезти 122 кг гашиша через границу, мужчина оборудовал в багажнике своего авто тайник. Сотрудники таможни обнаружили и изъяли запрещённое вещество.

В настоящее время на латвийца завели уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию
В Псковской области уничтожили более 35 тонн яблок без документов
Псковские кузнецы приступили к изготовлению колокола для сквера Народовластия
В Великих Луках за разбойное нападение на пенсионера под суд попадут два местных жителя
Движение лодок и катеров в акватории Великой в центре Пскова запретят на Ганзейские дни
Псковскую журналистку Регину Кадырову в Санкт-Петербурге сбила машина
Хор из Канады и симфонический оркестр Пскова дадут совместный концерт
К детскому саду №25 в Пскове пристроят новый корпус на 80 мест
В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым
В Великих Луках задержали мужчину, стрелявшего в подростков на футбольной площадке
Блогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорог
В Псковской области вынесли приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке
Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских дней
Не стало известного псковского писателя Александра Бологова
Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО
В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков
Полицейские Псковской области раскрыли дела об угоне иномарок по «горячим следам»
Псковская область заняла пятое место в России по числу раковых заболеваний
В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово
Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницы