В Пскове уголовный срок грозит мужчине за перевозку 122 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T11:52:32+03:00

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Прокурор Псковской области утвердил обвинение в отношении гражданина Латвии, который перевозил через границу крупную партию наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, мужчина входил в состав преступной группы.

Расследование установило, что злоумышленник ночью 9 февраля 2018 года пересекал на автомобиле границу России. На таможенном пункте «Шумилкино» Печорского района его машину остановили для досмотра. Латвиец заявил, что не пытается провести ничего запрещённого на территорию страны. Однако при обследовании автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли в машине наркотики. Для того, чтобы перевезти 122 кг гашиша через границу, мужчина оборудовал в багажнике своего авто тайник. Сотрудники таможни обнаружили и изъяли запрещённое вещество.

В настоящее время на латвийца завели уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU