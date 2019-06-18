В Великих Луках задержали мужчину, стрелявшего в подростков на футбольной площадке

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-18T11:51:20+03:00

Полиция установила, что в подростков на детской площадке стрелял ранее судимый великолучанин Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Сотрудники полиции Великих Лук задержали мужчину по подозрению в стрельбе по несовершеннолетним на футбольной площадке. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правонарушителем оказался ранее судимый местный житель.

Сотрудники полиции задержали нарушителя вечером 17 июня. Им оказался безработный, ранее судимый 44-летний великолучанин. У него изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Вечером, 16 июня в полицию Великих Лук поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по подросткам, игравшим в футбол на детской площадке. Очевидцы происшествия сообщили, что мужчина стрелял из пневматического оружия.

Злоумышленник ранил одного из подростков в грудную клетку. Юношу доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU