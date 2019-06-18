В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым
В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым. Как сообщили "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском региональном отделении Союза писателей России, оно пройдет 19 июня в в Псковской областной филармонии.
Гражданская панихида начнется в 11:00 в холле Большого концертного зала. Отпевание Александра Бологова состоится в 12:00 в церкви Воскресения Христова в Орлецах.
Александр Бологов умер на 87-ом году жизни после долгой борьбы с болезнью. Он скончался ночью 17 июня.
В 1973 году его приняли в Союз писателей СССР. 25 лет он избирался председателем Псковского регионального отделения этой организации
В 1983 году за свою книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации региона за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за мини-рассказ «Светлые души».
ИСТОЧНИК KP.RU