СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-18T12:10:10+03:00

Она начнется 19 июня в 11:00 в Псковской областной филармонии

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В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым. Как сообщили "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском региональном отделении Союза писателей России, оно пройдет 19 июня в в Псковской областной филармонии.

Гражданская панихида начнется в 11:00 в холле Большого концертного зала. Отпевание Александра Бологова состоится в 12:00 в церкви Воскресения Христова в Орлецах.

Александр Бологов умер на 87-ом году жизни после долгой борьбы с болезнью. Он скончался ночью 17 июня.

В 1973 году его приняли в Союз писателей СССР. 25 лет он избирался председателем Псковского регионального отделения этой организации

В 1983 году за свою книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации региона за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию В. М. Шукшина за мини-рассказ «Светлые души».

ИСТОЧНИК KP.RU