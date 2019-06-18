2019-06-18T12:12:48+03:00
Общество

К детскому саду №25 в Пскове пристроят новый корпус на 80 мест

На сайте госзакупок объявлен аукцион на контракт стоимостью более 66 миллионов рублей
Василиса Алексеева
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Малыши до 3 лет получат новые ясли.Малыши до 3 лет получат новые ясли.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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К зданию детского сада № 25 на Рижском проспекте, дом 56б в Пскове сделают пристройку. Новый корпус сможет принять 80 детей. Планируется, что в эксплуатацию его введут до 1 декабря 2020 года.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», аукцион на выполнение строительных работ опубликован на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 66 миллионов 764 тысячи 234 рубля. Аукцион пройдет 8 июля.

Строительство нового здания будет финансироваться из федерального бюджета, в бюджете города Пскова на этот год и следующие два года средства предусмотрены.

Дополнительные места в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В Псковской области планируют построить девять детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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