Движение лодок и катеров в акватории Великой в центре Пскова запретят на Ганзейские дни
В Международные Ганзейские дни в Пскове с 26 по 30 июня будет запрещено движение судов по акваторий реки Великой - от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста и реки Псковы - от устья до автодорожного Кузнецкого моста.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, запрет касается маломерных судов, гидроциклов, байдарок, гребных лодок, спортивных парусных судов, прогулочных судов.
Вместе с тем запрет не касается плавательных средства специально уполномоченных контрольно-надзорных и cпасательных служб, плавсредств, задействованных в проведении международного фестиваля и перевозящих пассажиров на коммерческой лицензионной основе.
С приказом №419 можно познакомиться на сайте комитета, он опубликован 13 июня.
Официально запрет вступит в силу с 23 июня.
КОНКРЕТНО
Ганзейские дни в Пскове пройдут с 27 по 30 июня.
Программа праздника здесь
ИСТОЧНИК KP.RU
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