Псковские кузнецы приступили к изготовлению колокола для сквера Народовластия

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-18T16:32:54+03:00

Для изготовления колокола кузнецы используют около сотни металлических заготовок

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Псковские кузнецы приступили к изготовлению символического колокола для установки в сквере Народовластия. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, памятный символ изготовят на средства областных парламентариев.

За изготовление памятника взялся Псковский кузнечный двор. Председатель регионального парламента Александр Котов встретился с кузнецами на старте работ. Парламентарий поинтересовался, как кузнецы планируют обрабатывать металл и чем покрывать, чтобы конструкция получилась долговечной, а затем пожелал удачи мастерам.

Автор проекта памятника архитектор Владимир Шуляковский. Масса колокола составит около тонны. А для реализации проекта мастерам придётся использовать около ста заготовок нарезанного на полоски металла.

КСТАТИ

Колокол разместят в парке на границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова. Этому месту Псковская городская Дума 27 марта 2019 года присвоила именование «Сквер Народовластия». Установка памятника приурочена к 25-летию псковского парламентаризма.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU