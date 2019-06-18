2019-06-18T17:13:29+03:00
Происшествия

В Псковской области уничтожили более 35 тонн яблок без документов

Все фрукты были незаконно ввезены на территорию России
Анна БЫСТРОВА
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В Себеже при помощи сельскохозяйственной техники уничтожили яблоки без санитарных сертификатовВ Себеже при помощи сельскохозяйственной техники уничтожили яблоки без санитарных сертификатов
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В Псковской области на полигоне твёрдых бытовых отходов уничтожили более 35 тонн яблок без санитарных сертификатов и сопроводительных документов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, фрукты ликвидировали с 6 по 14 июня в Себеже в присутствии сотрудников Россельхознадзора.

При помощи сельскохозяйственной техники было уничтожено 32,9 тонн яблок неизвестного происхождения. Ликвидировали и 2,46 тонн яблок из Молдовы, которые не имели фитосанитарных сертификатов.

Ранее сотрудники таможни Псковской области задержали четыре автомобиля, пытавшихся провести яблоки без документов из Республики Беларусь. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Им назначены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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