В Псковской области уничтожили более 35 тонн яблок без документов

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-18T17:13:29+03:00

В Себеже при помощи сельскохозяйственной техники уничтожили яблоки без санитарных сертификатов

Все фрукты были незаконно ввезены на территорию России

Изменить размер текста: A A

В Псковской области на полигоне твёрдых бытовых отходов уничтожили более 35 тонн яблок без санитарных сертификатов и сопроводительных документов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, фрукты ликвидировали с 6 по 14 июня в Себеже в присутствии сотрудников Россельхознадзора.

При помощи сельскохозяйственной техники было уничтожено 32,9 тонн яблок неизвестного происхождения. Ликвидировали и 2,46 тонн яблок из Молдовы, которые не имели фитосанитарных сертификатов.

Ранее сотрудники таможни Псковской области задержали четыре автомобиля, пытавшихся провести яблоки без документов из Республики Беларусь. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Им назначены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU