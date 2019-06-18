Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-18T17:28:40+03:00

Из федерального бюджета предусмотрена помощь в объеме 2 триллиона 272 миллиарда рублей, из них для работы национальных проектов — 594 миллиарда рублей

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Глава Псковской области Михаил Ведерников стал участником заседания Правительственной комиссии по областному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники совещания обсудили насущные проблемы исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных для запуска работы национальных и федеральных проектов. всего в 2019 году из федерального бюджета предусмотрена помощь в объеме 2 триллиона 272 миллиарда рублей, из них для работы национальных проектов — 594 миллиарда рублей.

Также на заседании Правительственной комиссии подняли вопрос о вариантах поддержки социально-экономического развития моногородов и исторических поселений, был рассмотрен проект реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU