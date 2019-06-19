Заключённых Псковской области будут вкуснее кормить

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-19T10:18:09+03:00

В регионе заключили договор о доставке комплексных обедов для осуждённых

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Заключенных исправительной колонии №2 Псковской области будут лучше кормить. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, учреждение заключило договор с компанией ООО «Красный мох» на поставку готовых комплексных обедов осужденным.

Заключенные, занятые укладкой торфяных брикетов в Островском районе, будут получать комплексный обед из двух блюд, салата, компота и выпечки. Еду будут готовить повара кафе-столовой на территории колонии. Кроме того, летом 2019 года к приготовлению пищи были привлечены осужденные исправительной колонии №3. После этого количество обедов увеличилось до 36 штук ежедневно.

- Обеспечение вкусным разнообразным питанием дополнительно стимулирует осужденных к труду, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с начала года исправительная колония потратила на питание осуждённых более 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU