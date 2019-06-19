Директор аэропорта Пскова ответит перед судом за долги по заработной плате
Генеральный директор международного аэропорта Пскова предстанет перед судом из-за задолженностей по заработной плате. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Мария Добрынина, уголовное дело возбудили по итогам приёма граждан.
Всего в правоохранительные органы за помощью обратилось более 20 сотрудников аэропорта. Потерпевшими из них признали 10 человек.
Следствие выяснило, что генеральный директор «Псковавиа» с января по март 2019 года не платил заработную плату работникам. В результате долг составил около 800 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерскую документацию и допросили директора авиакомпании. Кроме того, следствие обратилось в суд с просьбой арестовать 2 самолета авиакомпании. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU