2019-06-19T10:20:58+03:00
Общество

Директор аэропорта Пскова ответит перед судом за долги по заработной плате

Долг перед сотрудниками компании составил около 800 тысяч
Анна БЫСТРОВА
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За долги по заработной плате суд арестует два самолёта авиакомпанииЗа долги по заработной плате суд арестует два самолёта авиакомпанииФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Генеральный директор международного аэропорта Пскова предстанет перед судом из-за задолженностей по заработной плате. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Мария Добрынина, уголовное дело возбудили по итогам приёма граждан.

Всего в правоохранительные органы за помощью обратилось более 20 сотрудников аэропорта. Потерпевшими из них признали 10 человек.

Следствие выяснило, что генеральный директор «Псковавиа» с января по март 2019 года не платил заработную плату работникам. В результате долг составил около 800 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерскую документацию и допросили директора авиакомпании. Кроме того, следствие обратилось в суд с просьбой арестовать 2 самолета авиакомпании. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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