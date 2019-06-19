2019-06-19T12:58:05+03:00
Общество

На Ганзу в Пскове "Мехуборка" установит 65 дополнительных контейнеров для мусора

Бытовые отходы из центра города будут вывозить ежедневно
Василиса Алексеева
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Компания "Мехуборка" - региональный оператор по обращению с ТКОКомпания "Мехуборка" - региональный оператор по обращению с ТКОФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Ганзейские дни компания «Экопром» поставит в Пскове 65 дополнительных мусорных контейнеров для сбора мусора. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром», которая является регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, Сергей Пайст, из этого числа около полусотни баков будут вмещать в себя 1,1куб. м мусора и 15 контейнеров объем в 8 куб.м.

-В рамках взаимоотношений с управлением городского хозяйства администрации Пскова определены места и точки для размещения дополнительных контейнеров и бункеров, которые точно также в период проведения мероприятий будут вывозиться в ежедневном режиме, – рассказал он и уточнил, что в зоне №1 – в центре Пскова - будут ежедневно вывозить мусор с общегородских площадок.

Также Пайст сообщил, что ТКО будут вывозить семь мусорных машин. Преимущественно это будет делаться в ночное время, когда будет открыто движение для спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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