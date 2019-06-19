Более 300 участников соберёт чемпионат Псковской области по велоспорту

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-19T12:14:11+03:00

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Организаторы чемпионата Псковской области по велоспорту на холмистой местности ожидают на гонке более 300 участников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, традиционный Мальской велофестиваль пройдёт в Печорском районе с 21 по 23 июня.

Планируются гонки на 21 километр с живописными видами, 36 километров с интересными подъемами и спусками, а также состязание на самой длинной дистанции - 56 километров. Выйдут на старт велогонки и дети. Для безопасности юных спортсменов трасса будет ограничена конусами. По итогам соревнования победители получат грамоты и кубки.

В настоящее время регистрация на соревнования продолжается. Записаться на старт можно будет и в день гонки. Однако при себе следует иметь шлем, закрывающий шею. Без него участников не допустят к соревнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU