Новые комплексы фотофиксации появятся в Псковской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-19T13:00:03+03:00

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В Псковской области появится 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, оборудование будет фиксировать нарушений скоростного режима движения автомобилей.

Кроме того, ещё один новый комплекс будет фиксировать нарушения при пересечении оживлённых перекрестков. Регион получит новое оборудование в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сотрудники ведомства уже определили места на дорогах федерального, регионального и местного значения, где установят новую технику. Работы по монтажу и настройке камер фотофиксации завершатся в конце августа. Предполагается, что установка нового оборудования поможет снизить смертность от ДТП.

КСТАТИ

В рамках указанного национального проекта в регионе уже отремонтировали улицу Железнодорожную, Рельсовую и Паровозный проезд. В ближайшее время органы примут работу и оценят качество нового асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU