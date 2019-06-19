В фестивале по пляжному волейболу приглашают принять участие гостей Ганзейских дней в Пскове

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-19T13:51:28+03:00

В для участия в соревнованиях необходимо прислать заявку организаторам

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Ганзейская дирекция приглашает гостей праздника на спортивную площадку на городском пляже. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы, там с 27 по 30 июня пройдет международный фестиваль по пляжному волейболу «Ганза — 2019».

Мероприятие подготовили и проведут комитет по физической культуре и спорту городской и областной администраций и региональная общественная организация «Федерация волейбола».

На пляже будут соревноваться команды разных возрастов: мужские и женские команды по два человека, команды юношей и девушек 2002-2003 г.р., юношей и девушек 2004 г.р. и младше.

Начнутся соревнования в 10 часов утра 27 июня, а 28 июня пройдут первые полуфиналы и финалы.

Чтобы принять участие в международном фестивале по волейболу, необходимо до 24 июня подать заявку, отправив организаторам обращение на электронную почту: ess12@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU