В Псковской области полным ходом идёт подготовка Кургану Дружбы
В Псковской области началась активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы организации и проведения мероприятия обсудили на выездном совещании на месте проведения встречи.
Мероприятие, которое пройдёт 7 июля, объединит ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из разных стран. В Себежский район ожидается визит гостей из России, Латвии и Республики Беларусь.
В настоящее время благоустраивается территория, а скоро начнётся монтаж сцены и торговых рядов. Для удобства гостей встречи монтируется фундамент для вышки сотовой связи. Эта мера позволит обеспечить стабильную работу мобильных телефонов.
КОНКРЕТНО
В 2019 году проведение Кургана Дружбы претерпит изменения. Для гостей в Себежском районе развернется ряд интерактивных, концертных площадок. Будет работать ремесленная ярмарка.
ИСТОЧНИК KP.RU