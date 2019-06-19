В Псковской области полным ходом идёт подготовка Кургану Дружбы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-19T14:31:15+03:00

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В Псковской области началась активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы организации и проведения мероприятия обсудили на выездном совещании на месте проведения встречи.

Мероприятие, которое пройдёт 7 июля, объединит ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из разных стран. В Себежский район ожидается визит гостей из России, Латвии и Республики Беларусь.

В настоящее время благоустраивается территория, а скоро начнётся монтаж сцены и торговых рядов. Для удобства гостей встречи монтируется фундамент для вышки сотовой связи. Эта мера позволит обеспечить стабильную работу мобильных телефонов.

КОНКРЕТНО

В 2019 году проведение Кургана Дружбы претерпит изменения. Для гостей в Себежском районе развернется ряд интерактивных, концертных площадок. Будет работать ремесленная ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU