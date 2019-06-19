2019-06-19T14:31:15+03:00
Общество

В Псковской области полным ходом идёт подготовка Кургану Дружбы

Все работы выполняются в соответствии с графиком
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Фото: pskov.ruФото: pskov.ru
Изменить размер текста:

В Псковской области началась активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы организации и проведения мероприятия обсудили на выездном совещании на месте проведения встречи.

Мероприятие, которое пройдёт 7 июля, объединит ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из разных стран. В Себежский район ожидается визит гостей из России, Латвии и Республики Беларусь.

В настоящее время благоустраивается территория, а скоро начнётся монтаж сцены и торговых рядов. Для удобства гостей встречи монтируется фундамент для вышки сотовой связи. Эта мера позволит обеспечить стабильную работу мобильных телефонов.

КОНКРЕТНО

В 2019 году проведение Кургана Дружбы претерпит изменения. Для гостей в Себежском районе развернется ряд интерактивных, концертных площадок. Будет работать ремесленная ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские пограничники не пропустили в страну 500 килограммов колбасы
Реконструкторы в Ганзейские дни разместятся на двух площадках в Пскове - на Запсковье и на Завеличье
Состояние подростка, пострадавшего во время стрельбы в Великих Луках, улучшается
Летние кафе и террасы ждут псковичей
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Псков на Ганзейские дни
Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области
Великолучанин ограбил магазин ради алкоголя и шоколада
В фестивале по пляжному волейболу приглашают принять участие гостей Ганзейских дней в Пскове
Новые комплексы фотофиксации появятся в Псковской области
Более 300 участников соберёт чемпионат Псковской области по велоспорту
В Пскове на площадки Ганзейских дней запретят проходить с алкоголем
Международный шахматный фестиваль «Псков 2019» собрал около 250 участников
На Ганзу в Пскове "Мехуборка" установит 65 дополнительных контейнеров для мусора
Директор аэропорта Пскова ответит перед судом за долги по заработной плате
Заключённых Псковской области будут вкуснее кормить
Михаил Ведерников: Технологическое предпринимательство поможет России войти в пятерку крупнейших экономик мира
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию