Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Псков на Ганзейские дни

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-19T16:35:21+03:00

Он наденет лучший наряд и будет фотографироваться с гостями праздника

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На 39-е Ганзейские дни в Пскове приедет российский Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на отдел туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

Устюг входит в союз Русских ганзейских городов, а Дед Мороз — бренд этого региона, поэтому администрация приняла решение участвовать в Ганзейских днях в Пскове. Делегация их этого города на площадке ганзейского рынка раскинет шатер. В нем организуют фотозону.

Как пояснили великоустюжане, Дед Мороз будет присутствовать на площадке 28 и 30 июня. С часа дня 28 июня все желающие могут в шатре сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. Тут же можно будет написать письмо Деду Морозу и отправить через своеобразное почтовое отделение.

Чуть раньше, в 12.30, Дед Мороз поприветствует всех гостей и псковичей в амфитеатре, а в 15:05 в Детском парке. 30 июня он станет участником театрализованного шествия.

Обещается, что Дед Мороз для праздника в Пскове наденет один из самых лучших нарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU