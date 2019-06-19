2019-06-19T16:35:21+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Псков на Ганзейские дни

Он наденет лучший наряд и будет фотографироваться с гостями праздника
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото vustug-info.ru/Фото vustug-info.ru/
Изменить размер текста:

На 39-е Ганзейские дни в Пскове приедет российский Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на отдел туризма и межрегиональных связей Великоустюгского района.

Устюг входит в союз Русских ганзейских городов, а Дед Мороз — бренд этого региона, поэтому администрация приняла решение участвовать в Ганзейских днях в Пскове. Делегация их этого города на площадке ганзейского рынка раскинет шатер. В нем организуют фотозону.

Как пояснили великоустюжане, Дед Мороз будет присутствовать на площадке 28 и 30 июня. С часа дня 28 июня все желающие могут в шатре сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. Тут же можно будет написать письмо Деду Морозу и отправить через своеобразное почтовое отделение.

Чуть раньше, в 12.30, Дед Мороз поприветствует всех гостей и псковичей в амфитеатре, а в 15:05 в Детском парке. 30 июня он станет участником театрализованного шествия.

Обещается, что Дед Мороз для праздника в Пскове наденет один из самых лучших нарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские пограничники не пропустили в страну 500 килограммов колбасы
Реконструкторы в Ганзейские дни разместятся на двух площадках в Пскове - на Запсковье и на Завеличье
Состояние подростка, пострадавшего во время стрельбы в Великих Луках, улучшается
Летние кафе и террасы ждут псковичей
В Псковской области полным ходом идёт подготовка Кургану Дружбы
Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области
Великолучанин ограбил магазин ради алкоголя и шоколада
В фестивале по пляжному волейболу приглашают принять участие гостей Ганзейских дней в Пскове
Новые комплексы фотофиксации появятся в Псковской области
Более 300 участников соберёт чемпионат Псковской области по велоспорту
В Пскове на площадки Ганзейских дней запретят проходить с алкоголем
Международный шахматный фестиваль «Псков 2019» собрал около 250 участников
На Ганзу в Пскове "Мехуборка" установит 65 дополнительных контейнеров для мусора
Директор аэропорта Пскова ответит перед судом за долги по заработной плате
Заключённых Псковской области будут вкуснее кормить
Михаил Ведерников: Технологическое предпринимательство поможет России войти в пятерку крупнейших экономик мира
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию