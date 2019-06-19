Состояние подростка, пострадавшего во время стрельбы в Великих Луках, улучшается

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-19T17:23:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Состояние 16-летнего подростка, пострадавшего во время стрельбы на футбольной площадке в Великих Луках, улучшается. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» близкий к семье человек, сегодня в час дня юношу перевезли из Великих Лук в Детскую областную клиническую больницу в Пскове.

Напомним, 16 июня подростка ранил в грудь 44-летний безработный великолучанин. По словам очевидцев происшествия, ранее судимому мужчине не понравилось, что подростки шумели во время игры в футбол на детской площадке. Сотрудники полиции арестовали подозреваемого вечером 17 июня. У великолучанина изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, а также патроны и травматический пистолет.

По данному факту следственным отделом Великих Лук СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU