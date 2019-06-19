2019-06-19T17:45:33+03:00
Общество

Псковские пограничники не пропустили в страну 500 килограммов колбасы

Продукцию транспортировали без холодильников и сопроводительных документов
Анна БЫСТРОВА
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В ближайшее время изъятый товар вернут странам-производителямВ ближайшее время изъятый товар вернут странам-производителям
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Сотрудники пограничной службы в Пскове не пропустили на территорию страны 500 килограммов колбасы. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, инцидент произошёл в минувшие выходные на границе с Республикой Беларусь на пропускных пунктах Лобок и Долосцы.

Колбасные изделия перевозились в автомобиле без холодильного оборудования и санитарных сертификатов.

Помимо колбасы, сотрудники таможни запретили ввоз 356 килограммов натуральной кишечной говяжьей оболочки из Аргентины и Бразилии. Применить подобные меры пришлось потому, что у товара отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Сотрудникам не удалось удостовериться в безопасности продукции. В ближайшее время весь товар вернут странам-производителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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