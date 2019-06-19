Реконструкторы в Ганзейские дни разместятся на двух площадках в Пскове - на Запсковье и на Завеличье
О том, как будет организована работа этих праздничных пространств, 19 июня рассказали организаторы мероприятия, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».
Как сообщила директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, площадки раскинутся у Псковского Кремля, на набережной реки Великой от Плоской башни до башни Кутекрома, и у церкви Богоявления с Запсковья. Первая площадка будет хорошо видна на Завеличье, а вторая на Запсковье.
- Оживет наш Псковский кремль, - сказала Наталия Дубровская. - Там будут стоять две ладьи, этот лагерь мы назвали «Начало Пскова».
У кремля раскинутся выставка оружия и торговые точки. Реконструкторы- средневековые мастера представят часть традиционных ремесел, которые были развиты в Пскове.
Самый большой лагерь реконструкторов разместится на Запсковье. Там ожидается более 450 реконструкторов.
Площадки для посетителей будут работать с 28 июня с 11.00 до 22. 00.
Программа всех мероприятий пока готовится. Как рассказала Наталия Дубровская, на площадках будут работать волонтеры, которые будут пояснять происходящее зрителям, в том числе и на иностранных языках. Полная программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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