В Пскове на очистку водоёмов направят более 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-20T10:15:53+03:00

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На очистку водоёмов в Псковской области в 2019 году направят более 700 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на эти деньги от рыболовных сетей очистят Псковское, Чудское и Теплое озера, а также устье реки Великой.

В рамках Государственной программы «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» на очистку озёр и рек в бюджет региона выделено на 200 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Из озер региона планируется вытащить около 86 кубометров затопленных сетей, а из устья Великой - около 15 кубометров. Очистка водоемов поможет сохранить места нереста и зимовки рыбы, а также улучшит экологию озёр и рек Псковской области.

КОНКРЕТНО

Очистка водоёмов региона от брошенных сетей и рыболовной лески проводится с 2006 года. За это время из водоемов достали и уничтожили около 2,5 тысяч километров рыболовных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU