2019-06-20T10:17:32+03:00
Общество

Псковская область получит около 2,3 миллионов рублей на развитие межнационального сотрудничества

Благодаря этим деньгам регион сможет организовать фестивали и встречи
Анна БЫСТРОВА
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На выделенные средства Псковская область организует в том числе фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»На выделенные средства Псковская область организует в том числе фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковская область получит порядка 2,3 миллионов рублей на развитие и укрепление межнационального сотрудничества. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, региону предоставят субсидию благодаря победе в ежегодном конкурсе на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Средства поступят в бюджет региона в 2020 году в рамках программы под названием «Реализация государственной национальной политики». Деньги потратят на реализацию медиа-проектов, укрепляющих гражданское единство. Часть средств потратят на социальные проекты по сохранению культуры, языков и традиций народов России.

Кроме того, благодаря полученным деньгам Псковская область организует Международный фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой, этнокультурный фестиваль народности сету, а также Международную встречу ветеранов на «Кургане Дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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