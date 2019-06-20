2019-06-20T10:54:20+03:00
Происшествия

Псковский инспектор ДПС за получение взятки получит штраф в полтора миллиона

Мужчина потребовал деньги у водителя за то, что тот якобы был пьян
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Суд привлёк виновного в правонарушении инспектора к уголовной ответственностиСуд привлёк виновного в правонарушении инспектора к уголовной ответственностиФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Инспектору дорожно-патрульной службы Пскова назначен штраф в размере 1,4 миллиона рублей за получение взятки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, приговором Псковского городского суда инспектор признан виновным.

Следствие установило, что мужчина 29 января 2017 года исполнял свои обязанности на посту дорожно-патрульной службы. В 12 часов около дома № 71 на Рижском проспекте в Пскове инспектор остановил иномарку. Мужчина попросил у водителя документы на право управления транспортным средством. А затем стал угрожать ему оформлением протокола об управлении машиной якобы в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать этого инспектор потребовал у водителя взятку в 20 000 рублей.

Водитель иномарки, который действительно употреблял накануне незначительное количество алкоголя, испугался угрозы. Поэтому мужчина отдал инспектору ДПС деньги.

В настоящее время суд привлёк виновного к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24