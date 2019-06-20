В Пыталово проведут ремонт дорожного покрытия главной городской улицы

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-20T11:25:21+03:00

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В Пыталово проведут ремонт дороги главной городской улицы. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, работы начнут в конце августа текущего года.

Состояние улицы - проблема злободневная. Письменное обращение в региональную администрацию направила жительница Пыталово Валентина Веселова. Она писала от лица всех жителей города. Ей ответил руководитель дорожного комитета. Он рассказал, что улица Красноармейская имеет внушительную протяженность, и за один год весь ремонт выполнить сложно. Поэтому работы решено провести в два этапа - в 2019 году отремонтировать 60% дороги, а оставшийся участок починить за 2020 год. Начать планируют уже в конце августа текущего года.

Для этого муниципалитету выделят субсидию. Вопрос рассмотрят на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU