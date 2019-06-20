СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-20T14:11:30+03:00

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Проблемы псковского онкологического диспансера озвучили президенту в ходе ежегодной прямой линии. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", на связь с главой государства вышел журналист телеканала «Россия 1» Антон Верницкий.

Журналист отметил, что у учреждения есть большая беда - нехватка специалистов.

Посетители центра, которые в это время ждали в очереди на прием, рассказали: тяжело попасть к онкологу, иногда вынуждены приходить рано утром. Одна пенсионерка посетовала, что однажды ожидала прием три недели.

По словам президента, необходимо решить такие проблемы, как доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и проблему лекарственного снабжения.

Отдельное внимание необходимо уделить кадровому вопросу, особенно на селе. Заниматься работой по обеспечению жильем этих специалистов должны областные и местные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU