Проблемы псковского онкологического диспансера озвучили президенту в ходе ежегодной прямой линии
Проблемы псковского онкологического диспансера озвучили президенту в ходе ежегодной прямой линии. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков", на связь с главой государства вышел журналист телеканала «Россия 1» Антон Верницкий.
Журналист отметил, что у учреждения есть большая беда - нехватка специалистов.
Посетители центра, которые в это время ждали в очереди на прием, рассказали: тяжело попасть к онкологу, иногда вынуждены приходить рано утром. Одна пенсионерка посетовала, что однажды ожидала прием три недели.
По словам президента, необходимо решить такие проблемы, как доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и проблему лекарственного снабжения.
Отдельное внимание необходимо уделить кадровому вопросу, особенно на селе. Заниматься работой по обеспечению жильем этих специалистов должны областные и местные власти.
ИСТОЧНИК KP.RU