СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-20T15:32:22+03:00

В Пскове приступили к созданию граффити по мотивам романа "Два капитана". Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В Пскове приступили к созданию граффити по мотивам романа "Два капитана". Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, граффити рисуют на стене дома №26 на Октябрьском проспекте.

Художники рисуют главных героев романа «Два капитана», который написал уроженец Пскова Вениамин Каверин. Рисунок будет готов к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в городе с 27 по 30 июня. Работой над рисунком занимается группа художников из Санкт-Петербурга.

Размещение граффити на фасадах домов в центре Пскова обсуждалось с собственниками жилья, которые дали свое согласие. В будущем авторы инициативы не скрывают намерений продолжить традицию и размещать на стенах домов изображения личностей, причастных к истории региона. Граффити появятся на зданиях, которые не являются объектами культурного наследия, также все эскизы пройдут согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU