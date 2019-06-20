Губернатор Псковской области: Только силами регионов кадровый дефицит в медицине не решить

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-20T16:00:01+03:00

Об ответственности региональных властей за снабжение медучреждений кадрами говорил Владимир Путин на ежегодной прямой линии

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Губернатор Псковской области прокомментировал слова президента РФ о ситуации в Псковском областном онкологическом диспансере, в котором наблюдается острая нехватка кадров. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор отметил особую поддержку государства при планировании и постройке онкоцентра.

- Я уже много раз отмечал, что врачи у нас работают за двоих. Дефицит кадров составляет почти пятьдесят процентов. Главным образом это связано с уровнем зарплаты, она самая низкая на Северо-Западе, — подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также высказал мнение о том, что распределение выпускников медицинских вузов могло бы решить кадровую проблему. Опыт советского времени доказывал, что эта мера содействует закреплению кадров, в том числе в сельских территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU