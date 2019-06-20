Жителя Новосокольников поймали после продажи краденой машины через Интернет

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-20T17:09:05+03:00

Мужчина обманул родственников своего знакомого, чтобы взять ключи от иномарки

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Полиция задержала жителя Новосокольников, который продал краденую машину через Интернет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл в начале июня 2019 года.

Безработный 30-летний мужчина обманул родственников своего знакомого и забрал ключи от его спортивного автомобиля. Пока владелец машины был в отъезде, злоумышленник уехал на автомобиле. А позже он решил продать краденый спорткар через Интернет. Автомобиль приобрёл житель Тверской области. Покупатель не догадывался о происхождении машины и поэтому перечислил злоумышленнику часть денег за покупку. Автомобиль доставили новому владельцу.

Однако законный владелец иномарки, узнав о происшествии, обратился в полицию. В настоящее время злоумышленник задержан, а автомобиль изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU