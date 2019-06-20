Великолучанин предстанет перед судом за продажу бутылки пива подростку

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-20T17:57:02+03:00

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Житель Великолукского района предстанет перед судом за продажу бутылки пива подростку. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, прокурор уже утвердил обвинение в отношении индивидуального предпринимателя из Великолукского района.

Следствие установило, что 5 апреля 2019 года 57-летний мужчина торговал продуктами в посёлке Дорожный. В деревенский магазин зашёл подросток. Ему мужчина продал бутылку пива. Продавца не остановило то, что в августе 2018 года он уже привлекался к административной ответственности и выплачивал штраф 30 000 рублей за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Теперь за повторное нарушение правонарушителю грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы до одного года с лишением права заниматься предпринимательством.

ИСТОЧНИК KP.RU