Жителей Псковской области приглашают на бесплатный показ фильма в День памяти и скорби

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-21T10:05:43+03:00

В кинотеатрах региона в этот день покажут кинокартину «Белорусский вокзал»

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Жителей Псковской области приглашают посетить бесплатный показ фильма в День памяти и скорби. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, акция «Великое кино Великой страны» пройдёт в регионе 22 июня.

В 9 кинотеатрах Псковской области состоятся бесплатные показы советского фильма «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Картина рассказывает о четырех боевых товарищах, которые встретились спустя долгое время. Герои фильма вспоминают свой боевой путь во время Великой Отечественной войны.

Посмотреть кинокартину можно будет в псковском кинотеатре «Победа», кинозалах Порховского музея, Опочецкого районного дома культуры и Дновского культурного центра. Показ киноленты организуют и в Новосокольниках, Пушкинских горах, Невеле, Острове и Печорах.

Количество мест в зрительном зале ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU