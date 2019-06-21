2019-06-21T10:05:43+03:00
Звезды

Жителей Псковской области приглашают на бесплатный показ фильма в День памяти и скорби

В кинотеатрах региона в этот день покажут кинокартину «Белорусский вокзал»
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Бесплатные показы состоятся в 9 кинотеатрах Псковской областиБесплатные показы состоятся в 9 кинотеатрах Псковской областиФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Жителей Псковской области приглашают посетить бесплатный показ фильма в День памяти и скорби. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, акция «Великое кино Великой страны» пройдёт в регионе 22 июня.

В 9 кинотеатрах Псковской области состоятся бесплатные показы советского фильма «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Картина рассказывает о четырех боевых товарищах, которые встретились спустя долгое время. Герои фильма вспоминают свой боевой путь во время Великой Отечественной войны.

Посмотреть кинокартину можно будет в псковском кинотеатре «Победа», кинозалах Порховского музея, Опочецкого районного дома культуры и Дновского культурного центра. Показ киноленты организуют и в Новосокольниках, Пушкинских горах, Невеле, Острове и Печорах.

Количество мест в зрительном зале ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все города Псковской области присоединятся к всероссийской акции «Горсть памяти»
Губернатор Псковской области обсудил перспективы газификации региона с главой «Газпрома»
Великолучанин предстанет перед судом за продажу бутылки пива подростку
Жителя Новосокольников поймали после продажи краденой машины через Интернет
Группа компаний «Титан» представит стенд на Ганзейской выставке и поучаствует в форуме "Путь навстречу"
Губернатор Псковской области: Только силами регионов кадровый дефицит в медицине не решить
В Пскове приступили к созданию граффити по мотивам романа "Два капитана"
Проблемы псковского онкологического диспансера озвучили президенту в ходе ежегодной прямой линии
Работник «коммунальной службы» в Пскове похитил у пенсионерки около 56 тысяч рублей
В Пскове из-за праздника выпускников запретили продажу алкоголя
В Пыталово проведут ремонт дорожного покрытия главной городской улицы
Псковский инспектор ДПС за получение взятки получит штраф в полтора миллиона