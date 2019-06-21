Губернатор Псковской области обсудил перспективы газификации региона с главой «Газпрома»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-21T10:39:37+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективы газификации региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время встречи рассматривалось участие компании Газпром в развитии социальной инфраструктуры региона.

Во время рабочей встречи 20 июня в администрации региона был подписан план по проведению газа в населённые пункты Псковской области в 2019 году. Михаил Ведерников отметил, что Газпром – стратегический партнер, при участии которого в 2017 году в регионе реконструировали 8 пришкольных стадионов, а в 2018 году открыли Ледовый дворец с бассейном в Великих Луках.

В настоящее время «Газпром» работает над проектами, которые позволят провести газ в поселки Великолукского, Куньинского и Пыталовского района. Кроме того, в этом году выделят средства на газификацию села Середка и деревни Ершово Псковского района. Сейчас уровень газификации региона составляет более 53%.

ИСТОЧНИК KP.RU