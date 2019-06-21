Все города Псковской области присоединятся к всероссийской акции «Горсть памяти»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-21T11:04:37+03:00

Мероприятие пройдёт в День скорби и памяти

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Все муниципальные образования Псковской области примут участие во всероссийской акции «Горсть памяти». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, основное мероприятие состоится в полдень у Вечного огня в областном центре.

На Могиле Неизвестного солдата 22 июня пройдёт траурный митинг и возложение цветов. Затем в подготовленный кисет заберут горсть с воинского захоронения. Памятные мероприятия одновременно пройдут по всей Псковской области.

Напомним, к 75-летию Великой Победы кисеты землёй поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями установят на территории историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». Кроме того, к юбилею Победы в Подмосковье построят Храм. Его размеры будут символичны. Например, высота малого купола составит 14,18 метров, именно 1418 дней длилась борьба с захватчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU