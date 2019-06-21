В Великих Луках поймали мужчину, который хотел сдать краденый скутер в пункт металлолома
Сотрудники полиции города Великие Луки задержали мужчину, который хотел сдать краденый скутер в пункт приёма металлолома. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник пробрался в сарай через отверстие в стене, а затем монтировкой сорвал замок с двери.
Инцидент произошёл в конце марта на улице Нелидовской города Великие Луки. Из сарая мужчина украл металлические тиски и автомобильный домкрат. Злоумышленник забрал и скутер, который намеревался сдать в металлолом.
Сотрудники полиции задержали мужчину во время патрулирования. Разобранный скутер уже был готов к сдаче в пункт приёма металла. Его злоумышленник нёс в мешке. Следствие установило, что похищение на сумму около 23 тысяч рублей совершил безработный, ранее судимый, 46-летний мужчина без определённого места жительства.
Суд назначил мужчине один года лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU