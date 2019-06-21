В районах Псковской области начнут проводить интернет в общественно значимые учреждения
В Псковской области в рамках проекта «Цифровая экономика» подключат к интернету социальные объекты, отделения полиции и других правоохранительных органов, а также здания местных администраций. На это уйдет 400 миллионов рублей.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, наш регион попал в число первых 14 регионов, где начнется цифровизация общественно значимых объектов. Установкой займется компания «Ростелеком», которая выиграла аукцион.
В этом году к сети подключат 26% объектов.
- В первую очередь интернет появится в зданиях органов местного самоуправления и школах, — отметил руководитель управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев. - В учебные заведения подрядчик проложит оптоволокно, потому что скорость интернета в сельских школах, согласно контракту, должна быть не меньше 50 Мбит/с, а в городских — 100 Мбит/с.
Интернет будет проводиться поадресно. Затем возможность подключиться появится и у жителей населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU