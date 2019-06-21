В районах Псковской области начнут проводить интернет в общественно значимые учреждения

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T11:49:05+03:00

По программе "Цифровая экономика" на подключение к сети потратят 400 миллионов рублей

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В Псковской области в рамках проекта «Цифровая экономика» подключат к интернету социальные объекты, отделения полиции и других правоохранительных органов, а также здания местных администраций. На это уйдет 400 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, наш регион попал в число первых 14 регионов, где начнется цифровизация общественно значимых объектов. Установкой займется компания «Ростелеком», которая выиграла аукцион.

В этом году к сети подключат 26% объектов.

- В первую очередь интернет появится в зданиях органов местного самоуправления и школах, — отметил руководитель управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев. - В учебные заведения подрядчик проложит оптоволокно, потому что скорость интернета в сельских школах, согласно контракту, должна быть не меньше 50 Мбит/с, а в городских — 100 Мбит/с.

Интернет будет проводиться поадресно. Затем возможность подключиться появится и у жителей населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU