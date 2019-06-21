2019-06-21T12:08:34+03:00
Общество

Фестиваль и концерт пройдут в Пскове в День молодёжи

Гости праздника смогут поучаствовать в конкурсах и эстафетах
Анна БЫСТРОВА
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На фестивале выступят танцевальные коллективы и музыкальные группы Пскова.На фестивале выступят танцевальные коллективы и музыкальные группы Пскова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В честь Дня молодёжи и Дня борьбы с наркоманией в областном центре пройдет фестиваль. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организуют мероприятие «Российский союз молодежи», «Дом офицеров», управление по контролю оборотов наркотиков при МВД России по Псковской области и управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Фестиваль начнётся в Детском парке города Пскова в полдень 23 июня. В амфитеатре для гостей праздника пройдёт концерт, на котором выступят танцевальные коллективы и музыкальные группы Пскова.

Кроме того, на фестивале жители и гости областного центра смогут вспомнить «Игры нашего двора» и посоревноваться в них. Для посетителей праздника также пройдёт конкурс рисунков на асфальте и «Антивирусная эстафета». А всех желающих примут в ряды «Российского союза молодежи» прямо на фестивале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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