В Гдове планируется построить современную школу на 825 мест
Новую современную школу на 825 мест планируют построить в Гдове. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, современное образовательное учреждение появится в новом районе города.
Участок для строительства школы уже поставлен на кадастровый учёт. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Гдовский район 21 июня. В ближайшее время специалисты проверят место под школой, а затем начнут работы. Согласование нового проекта займет около пяти месяцев, а на его реализацию потребуется более 450 миллионов рублей.
Деньги на строительство новой школы должны поступить в 2020 - 2021 году по государственной программе.
КОНКРЕТНО
За последние годы в регионе при поддержке правительства и президента России построены новые школы в Пскове и в Великих Луках. В этом году свои двери откроет современная школа в Дно.
ИСТОЧНИК KP.RU