В Гдове планируется построить современную школу на 825 мест

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-21T12:35:34+03:00

За последние годы в регионе при поддержке правительства построены новые школы в Пскове и в Великих Луках Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Новую современную школу на 825 мест планируют построить в Гдове. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, современное образовательное учреждение появится в новом районе города.

Участок для строительства школы уже поставлен на кадастровый учёт. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Гдовский район 21 июня. В ближайшее время специалисты проверят место под школой, а затем начнут работы. Согласование нового проекта займет около пяти месяцев, а на его реализацию потребуется более 450 миллионов рублей.

Деньги на строительство новой школы должны поступить в 2020 - 2021 году по государственной программе.

КОНКРЕТНО

За последние годы в регионе при поддержке правительства и президента России построены новые школы в Пскове и в Великих Луках. В этом году свои двери откроет современная школа в Дно.

ИСТОЧНИК KP.RU