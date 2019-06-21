Губернатор: Развитие Гдовского района - одна из главных задач на ближайшее будущее

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-21T14:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области заявил, что развитие Гдовского района - одна из главных задач на ближайшее будущее. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, во время рабочей поездки в Гдовский район он провел рабочее совещание по самым проблемным вопросам муниципалитета.

- Району многие годы было выделено незаслуженно мало внимания. Мы уже приняли ряд важных решений, практическую пользу от которых жители района почувствуют уже в текущем году, — подчеркнул Михаил Ведерников.

По договоренности с ПАО «Газпром» Гдовский район вошел в список для газификации первой очереди. В скором времени в поселке Ямм появится пожарная станция. На его постройку и покупку двух пожарных машин в бюджете заложено 25 миллионов рублей. Также в районе будут установлены три площадки для занятий уличной гимнастиковй.

Кроме того, у района появится куратор. Им будет вице-губернатор Василий Осипов, так как главной проблемой района является ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU